Adana'nın Seyhan ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

32 yaşındaki Fatma G. isimli kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ali U. (34) 3 yıl önce uyuşturucu ticaretinden cezaevine girince 4 yaşındaki oğluna yalnız bakmaya başladı.

Erkek arkadaşı cezaevindeyken geçen yıl bir restoranda çalışan Fatma G., burada tanıştığı Emre K. (29) ile sevgili olup, aynı evde yaşamaya başladı.

Kadının üzerinde sigara söndürdü

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Emre K., iddiaya göre, sürekli tartışmaya başladığı Fatma G.’yi darbedip, vücudunda sigara söndürdü.

Emre K.’nin psikolojik ve fiziksel şiddeti sürerken hamile kalan Fatma G., geçtiğimiz ay doğum yaptı.

Ayrılmak isteyince olay çığrından çıktı

Dün sabah saatlerinde Fatma G., Emre K.’ye artık birlikte yaşamak istemediğini söyleyince çift arasında yeniden tartışma çıktı.

Evde yangın çıkardı

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatma G.’yi döven Emre K., koltuk süngerlerini mutfaktaki perdeye dayayıp, ateşe verdi. Evdeki camları da kıran Emre K., daha sonra kaçtı. Alevleri büyümeden söndüren Fatma G., durumu polise bildirdi.

"Başımdan tecavüz olayı geçti"

Emre K. ile tanıştıktan sonra kötü günlerin başladığını anlatan Fatma G., “Bana platonik olarak aşıktı ancak ben arkadaş olarak kalmak istedim. Sonra bana uyuşturucu verdi ve başımdan bir tecavüz olayı geçti. Hamile kaldım ve bunu bir buçuk ay sonra öğrendim.

"Aç kaldığımız günler oldu"

Benim ve oğlumun kimliğini çaldı, cep telefonumu götürdü. Evde altınlarım vardı, onları alıp, başkalarına verdi. Aç kaldığımız günler oldu.” dedi.

"Annene bir şey söylersen seni yakarız"

Doğum yapıp eve döndükten sonra oğlunun kendinden korkmaya başladığını belirten Fatma G., “Oğlum benden kaçıyordu. Ne olduğunu sorduğumda; Emre’nin eve başka kadınlar getirdiğini ve uyuşturucu kullandıklarını söyledi. Ona, ‘Eğer annene bir şey söylersen, seni yakarız’ demiş. Bugün de ‘Seninle birlikte olmak istemiyorum.

"Bu adamdan kurtulmak istiyorum"

Artık benden ve çocuklarımdan uzak dur’ dedim. Sonra sinirlenip, evi yaktı. Ben artık bu adamdan kurtulmak istiyorum. Ne olur beni kurtarın.” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, şüpheli Emre K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.