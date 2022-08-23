Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Yarın da 10 kentte sağanak ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji yayımladığı haritayla 5 kenti turuncu, 5 kenti de sarı kodla uyardı.

Turuncu kodla uyarılan iller: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ

Sarı kodla uyarılan iller: Bilecik, İzmir, Kütahya, Manisa, Yalova.

İzmir'de 12.00-18.00 saatleri arasına dikkat

Meteoroloji yetkilileri, İzmir'de beklenen sağanağın 12.00 ile 18.00 saatleri arasında, kuvvetinin de 21-50 kg/m2 olmasını beklediklerini açıkladı.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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AFAD'dan "sel tehlikesi sırasında yapılması gerekenler"e ilişkin paylaşım

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gök gürültülü sağanak beklenen illeri uyardı.

Ayrıca sel tehlikesi sırasında yapılması gerekenlere ilişkin de paylaşımda bulundu.

Sel tehlikesi sırasında yapılması gerekenler:

-Sel bölgesini hemen terkederek yüksek ve güvenli bölgelere gidin.

-Elektrik kaynaklarından uzak durun.

-Araç içindeyseniz suyla kaplı yoldan gitmeyin.