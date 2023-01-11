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Kahramanmaraş Akdeniz gazeteciler cemiyeti başkanı Serkan Ercüment kuzu ise “samimi ve güzel bir akşamdı.” İfadelerini kullandı

Programın ardından açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar, gazetecileri unutmadığı için buluntu’ya teşekkür etti.

Programda; buluntu’nun yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri, aksu TV genel müdürü Cüneyt beyit aksu TV genel müdür yardımcısı Erol öner, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar, Kahramanmaraş Akdeniz gazeteciler cemiyeti başkanı Serkan Ercüment kuzu İle Basın Mensupları Da Yer Aldı.

Kervan Han’da samimi bir ortamda gerçekleşen akşamda Buluntu, basın mensuplarıyla yakından ilgilendi.

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