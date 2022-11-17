Sosyal Konut Projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine devam ediliyor. 12 ilde kura çekimleri tamamlanmıştı.

11 ilin kura çekimi için yeni takvim belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır illeri için gerçekleşecek kura tarihlerini paylaştı.

Kura çekimi bugün Kilis ve Muş ilerinde başlayacak. 17-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır’da toplam 29 bin 363 konut sahiplerini bulacak.