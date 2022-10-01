Elbistan’da düzenlenen ultra maraton Türkiye Şampiyonası ilçeye bağlı kırsal Kavaktepe Mahallesi’nden start aldı.

Koşuya katılan 26 sporcu 100 kilometrelik zorlu parkuru yaklaşık 18 saatte tamamlamaya çalışacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet takviminde yer alan, Elbistan Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Elbistan Kaymakamlığı ve Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bu yıl 12.'si düzenlenen Elbistan Ultra maraton Türkiye Şampiyonası 8 kategoride koşuluyor.

Zor bir parkurda ter döken sporcular, su ve beslenme gibi ihtiyaçlarını parkur güzergahında oluşturulan stantlarda gideriyor.

Ultra maratonu takip eden Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural parkurun güvenli bir şekilde tamamlanması için bütün önlemlerin alındığını söyledi.

Elbistan Belediyesi olarak kente önemli bir değer katan organizasyonun ana sponsoru olduklarını belirten Belediye başkanvekili Ali Demir de şöyle konuştu.