Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tiyatro gösterisinden yürüyüş kortejine, resim sergisinden konferansa, halk oyunları gösterisinden konsere onlarca etkinlik düzenleyecek. Kurtuluş Haftası kutlamaları, 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Kutlamaların ilk gününde Mehter Takımı üstü açık otobüs ile ana caddeler ve mahallelerde şehir turu atarak vatandaşları etkinliklere davet edecek. Maraş’ın Milli Mücadelesini konu alan ‘Çatkapı Tiyatro’ adlı gösteri il genelinde liselerde öğrenciler için sahnelenecek. Saat 19.00’da ise Valilik önünden yürüyüş korteji düzenlenecek. 6 Şubat Pazartesi günü etkinlikler, saat 20.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Azerin ve Esat Kabaklı konseri ile noktalanacak.

7 Şubat Salı

Kurtuluş Haftası kutlamaları 7 Şubat Salı günü de çeşitli etkinliklerle devam edecek. Mehter Takımı üstü açık otobüs ile şehir turu atarken mahallelerde de davul zurna gösterileri düzenlenecek. Maraş’ın Milli Mücadelesini konu alan ‘Çatkapı Tiyatro’ gösterisi liselerde öğrencilerle buluşmaya devam edecek. Saat 14.00’da ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘Kurtuluş’ temalı resim sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.

8 Şubat Çarşamba

8 Şubat Çarşamba günü de Mehter Takımı’nın üstü açık otobüs ile şehir turu, mahallelerde davul zurna gösterileri ve ‘Çatkapı Tiyatro’ gösterisi etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşmaya devam edecek. Saat 20.00’da ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Tarihçi – Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün katılımıyla ’21. Yüzyılda Aynı Gururla Kurtuluş Destanı’ adlı konferans düzenlenecek.

9 Şubat Perşembe

Etkinlik takvimi kapsamında 9 Şubat Perşembe günü; Mehter Takımı’nın şehir turu, mahallelerde davul zurna gösterileri ve ‘Çatkapı Tiyatro’ gösterileri düzenlenmeye devam edecek. Saat 16.00’da Piazza AVM’de Halk Oyunları gösterisi, saat 20.30’da ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Halk Oyunları Gecesi Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Saat 19.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla ‘Maraş’ın Milli Mücadelesi ve Şehrimize Kahramanlık Unvanı Verilişi’ temalı konferans düzenlenecek.

10 Şubat Cuma

Kurtuluş Haftası kutlamaları kapsamında 10 Şubat Cuma günü de birçok etkinlik Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Merkezde Ulu Camii ve ilçelerde belirlenen camilerde şehitlerimiz için Hatim Duası ve Mevlid-i Şerif okunacak. Yine Mehter Takımı’nın üstü açık otobüs ile şehir turu, mahallelerde davul zurna gösterileri ve ‘Çatkapı Tiyatro’ gösterisi düzenlenmeye devam edecek. Saat 14.00’da Atatürk ve Demokrasi meydanında Halk Oyunları Gösterisi düzenlenecek. Yine 14.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. Nejla Günay, Doç. Dr. Rezzan Ünalp ve Timsal Karabekir’in katılımıyla ‘Türkiye Yüzyılında Milli Mücadeleyi Yeniden Anlamak’ temalı konferans gerçekleştirilecek. Saat 19.00’da ise Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası konseri düzenlenecek.

11 Şubat Cumartesi

11 Şubat Cumartesi günü kutlama etkinlikleri, şehir protokolünün katılımıyla saat 10.00’da Atatürk Meydanı’nda düzenlenecek çelenk sunma töreni ile başlayacak. Etkinlikler; Uzunoluk Caddesi’nde Sütçü İmam Olayı’nın canlandırılması, Sütçü İmam Türbesi ve şehitlik ziyareti, Bahtiyar Yokuşu Yürüyüşü ve ‘Kırk Yamada Kırk Maraş’ adlı sanat sergisinin açılışı ile devam edecek. Saat 13.00 ve 15.00’da ‘Akıllı Tavşan Momo’ adlı tiyatro gösterisi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşacak. Gün içerisinde Mehter Takımı üstü açık otobüs ile şehir turunu sürdürürken mahallelerde de davul zurna gösterileri devam edecek. Saat 13.30’da Yedikuyular Kayak Merkezi’nde Halk Oyunları gösterileri vatandaşlarla buluşacak. Saat 19.00’da ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Milli Mücadelenin önemli anlarının canlandırıldığı ‘Kurtuluş Destanı’ adlı tiyatro gösterisi sahnelenecek. 11 Şubat Cumartesi günü kutlama etkinlikleri, saat 20.00’da Valilik Meydanı’nda düzenlenecek Kıraç konseri ile noktalanacak.

12 Şubat Kurtuluş Bayramı

12 Şubat Kurtuluş Bayramı kutlama etkinlikleri saat 09.45’te Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde Türk Bayrağı’na şehrin sembolü olan İstiklal Madalyası’nın takılmasıyla başlayacak. Etkinlikler saat 10.00’da Valilik Meydanı’nda düzenlenecek; Kur’an-ı Kerim Tilaveti, ‘Aynı Gururla’ temalı kısa film gösterimi, protokol konuşmaları, ‘Kurtuluş Destanı’ adlı tiyatro gösterisinin sahnelenmesi, davul zurna gösterileri, Jandarma Komando Tüfekli Hareketler Gösterisi ve geçit töreni ile devam edecek. 12 Şubat Kurtuluş Bayramı kutlamaları, saat 19.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ‘Ateşler İçinde Maraş’ belgeselinin galasıyla noktalanacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada Kurtuluş Haftası etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/02/01/kurtulus-haftasi-kutlama-etkinlikleri-takvimi adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.