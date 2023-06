Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu yıl 12.’si düzenlenecek Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elbistan’ın, uluslararası çapta düzenlenen bu büyük organizasyon ile diğer alanlarda olduğu gibi sporda da adından söz ettirdiğini vurgulayan Başkan Gürbüz, “Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası, kentimizin adının duyurulmasındaki önemi yadsınamaz” diye konuştu.

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası’nın, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü start alacağının bilgisini veren Başkan Gürbüz, bu yıl 100 kilometrelik bir parkur hazırlandığını dile getirdi.

Ultramaratonun, ilçeye bağlı Kavaktepe Mahallesi’nden start alacağını bildiren Başkan Gürbüz, “Yabancı ve yerli ultramaraton sporcularının katılımını beklediğimiz bu özel koşuyla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Bu yıl 12.’si düzenlenecek zorlu yarış, Kavaktepe Mahallemizden başlayıp Lavanta Vadisinin çevresinden geçildikten sonra Pınarbaşı mesire alanında sona erecek. Sporcularımız, zorlu parkuru en kısa sürede tamamlamak için mücadele ederken biz de Elbistan Belediyesi olarak onların her an yanlarında olacağız. Spor, bir kentin tanıtımında turizm kadar önemli bir değerdir. Biz de bu organizasyona ev sahipliği yaparak kentimizin marka değerine artı katmak istiyoruz. Yarışmada dereceye giren Erkek ve bayanlarda birinciye 7500 TL, ikinciye 5000 TL, üçüncüye ise 2500 TL para ödülü verilecektir. Ayrıca yarışmyı bitiren her sporcumuza kupa madalya takdim edilecektir.” ifadelerini kullandı.

1 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacak olan Ultramaraton koşusuna katılmak isteyen sporcular https://www.eaeultramaraton.com/katilim-kosullari/ linkinden katılım şartlarını inceleyerek başvuru yapabilecekler.