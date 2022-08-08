Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Çankaya Köşkü'nde, Büyükelçiler Konferansı'na katılacak.

Konferansın resmi açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşması ile başlayacak.

Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın dört bir yanından gelen Türk büyükelçilerle, son dönemdeki bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirecek.

Konferansta, AGİT Genel Sekreteri ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı da büyükelçilere hitap edecek.

2008 yılından beri düzenli olarak yapılan Büyükelçiler Konferansı’nın bu yılki teması “2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi” olarak belirlendi.

Cuma gününe kadar sürecek konferansta, Türk dış politikasındaki son durum üzerinde durulacak.