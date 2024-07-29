Karahasanlılar'ın bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiği etkinliğe, yurt içi ve yurt dışından birçok katılımcı ilgi gösterdi.

Kur’anı Kerim tilavetinin ardından 14. Karahasanlılar Buluşması’nın açılış konuşmasını Türkören Mahallesi Muhtarı Mehmet Altun yaptı.

Daha sonra kürsüye davet edilen Karahasanlılar Federasyonu Başkanı İbrahim Şahin de, federasyonun faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktardı.

Başkan Şahin etkinliğin Karahasanlılar arasındaki sosyal bağları güçlendirmede önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Ayrıca etkinliğe katılım sağlayıp burada kendilerine katkılarından dolayı plaket takdim edilen misafirler böyle bir federasyonun varlığının geleceğe dair büyük umutları yeşerttiğini ifade ettiler.

Katılımcılar, Karahasanlılar tarihine dair yapılan sunumlar ve söyleşilerle geçmişi anarken, gelecek için planlar yapma fırsatı da buldular.

Buluşma, farklı kuşaklardan Karahasanlılar'ın bir araya gelerek tanışmalarını ve kaynaşmalarını sağladı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu