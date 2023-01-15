Ekipler, "yağma" suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.A'nın kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Ekipler, "yağma" suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.A'nın kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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