Bunlar da ilginizi çekebilir

Ekipler, "yağma" suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.A'nın kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

GÖKBEY helikopteri yerli ve milli motorla uçtu

GÖKBEY helikopteri yerli ve milli motorla uçtu

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.