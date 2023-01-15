GÖKBEY helikopteri yerli ve milli motorla uçtu GÖKBEY helikopteri yerli ve milli motorla uçtu

Ekipler, "yağma" suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.A'nın kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.