Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yurt genelinde orman yangını riski artarken İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili önemli bir karar aldı.

Buna göre bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişler 24 Haziran­ -15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklandı.

Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde anız, bağ­bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasak olacak.