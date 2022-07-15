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15 Temmuz şehitlerinin isimleri, EXPO 2023 alanındaki hatıra ormanında yaşatılacak
KAHRAMANMARAŞ
15.07.2022, 17:11
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