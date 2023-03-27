Tarihi Maraş çarşısının Esnafları kurulan konteyner çarşı da yeniden ticarete başladı.

Yeniden iş başı yapan ve psikolojilerinin biraz daha rahatladığını belirten esnaf çarşıdaki hareketlilikten de çok memnun olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremde, 1500'lü yıllarda inşa edilen kapalı çarşıdaki iş yerleri zarar gördü.

Esnafın ticari hayatlarını sürdürmesi için İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda İstanbul'un Beyoğlu Belediyesi tarafından konteyner çarşısı kuruldu. Ramazan ayı dolayısıyla da çarşıda alışveriş hareketliliği yaşanmaya başladı.

Yeniden iş başı yapan esnaf çarşıdaki hareketlilikten de çok memnun olduğunu söyledi.