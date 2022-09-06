İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever iş insanı arasında imzalanan protokole Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’te katılım sağladı.

Burada bir konuşma yapan hayırsever iş insanı Abdurrahman Haliloğlu yapacakları hayırdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Kahramanmaraş ise hayırsever iş insanına teşekkürlerini sundu.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’te bu tür hayırların önemine vurgu yaptı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’da şehre hayırlı olmasını diledi.