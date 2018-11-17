Toplumda Erken Doğan Bebeklerle İlgili Farkındalık Oluşturmak İçin Her Yıl 17 Kasım Dünya Prematüre Günü Olarak Kutlanmakta.
Bu Kapsamda Kahramanmaraş Kadın Doğum Hastanesi Tarafından Sosyal Etkinlik Düzenlendi.
Düzenlen Etkinliğe Hastane Çalışanları Ve Prematüre Bebekler Ve Aileleri Katıldı.
Kahramanmaraş Kadın Doğum Hastanesi Yeni Doğan Uzmanı Dr. Saime Sündüz Uygun Etkinliğin Amacı Hakkında Bilgiler Verdi.
Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Eyüp Mehmet Bircanoğlu 17 Kasım Dünya Prematüre Gününü Kutladı.
Kahramanmaraş Kadın Doğum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Şule Berk Etkinliğimizle Farkındalık Yaratmak İstiyoruz Dedi.