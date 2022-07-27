Howells iki gün önce Insider'da yayımlanan söyleşide, plan kapsamında Boston Dynamics'in robot köpeği Spot'u da kullanmak istediğini söyledi.

Galler'in Newport bölgesinde yaşayan adam, 2013'te ofisinde temizlik yaparken içinde 8 bin Bitcoin'in yer aldığı sabit diski kaza eseri çöpe attığını bildirmişti.

Bilgi teknolojileri uzmanı, Newport'taki bir çöplükte duran cihazı alabilmek için yıllardır mücadele ediyor.

Howells, çöplükte bir arama çalışması başlatmak için Newport Belediye Meclisi'ne defalarca başvursa da izin alamamıştı.

Robotlar "hazine avcılarına" karşı bölgede devriye gezecek

11 milyon dolarlık plana göre, hem insanlardan hem de yapay zeka destekli makinelerden yararlanılarak çöplükte üç yıl boyunca sabit disk aranacak.

İki robot köpek de gün boyunca çöplerle boğuşup geceleri de "hazine avcılarına" karşı bölgede devriye gezecek.

Howells "köpeklere" Satoshi ve Hal adını vermek istediğini söyledi. Bu isimler, Bitcoin'in tarihinden geliyor. Zira kripto paranın esrarengiz mucidi, Satoshi Nakamoto takma adını kullanıyor. Tarihteki ilk Bitcoin işlemini yapan kişinin adıysa Hal Finney.

Bununla birlikte cihaz bulunsa da içindeki verilerin kurtarılamama ihtimali mevcut. Howells buna karşı veri kurtarma alanında çalışan uzmanlardan oluşan bir ekip kurdu.

"Çok yüksek riskli bir yatırım"

Uzmanlarla hazırladığı plan belediye meclisi tarafından kabul edilirse Howells, risk sermayedarları Hanspeter Jaberg ve Karl Wendeborn tarafından finanse edilecek. Bitcoin bulunursa ikili toplamda 50 milyon dolardan fazla para kazanacak.

Jaberg, "Açıkçası bu samanlıkta iğne aramak gibi. Çok yüksek riskli bir yatırım" dedi.

Howells sabit disk bulunursa Bitcoin'in yaklaşık yüzde 30'unu elinde tutmayı planlıyor. Arama çalışmalarında yer alan işçilere kripto paranın yüzde 30'u ayrılırken Newport sakinlerinin her birine yaklaşık 60 dolar değerindeki Bitcoin dağıtılacak.