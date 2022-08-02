Adana'da güvenlik güçleri, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen tefecilere göz açtırmıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, borçla faiz verenlere yönelik çalışma başlattı.

18 milyon vurgun yaptılar

Ekipler faiz karşılığında çek ve senet alan, daha sonra borcunu ödemeyenlere icra işlemi başlatıp, 105 kişiyi mağdur ederek 18 milyon liralık vurgun yapan şüphelileri tespit etti.

21 şüpheliye eş zamanlı baskın düzenlendi

Tefecilik şüphelisi 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İHA'nın aktarımına göre; şafak vakti farklı adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.