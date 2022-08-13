Belediye Başkanı Ahmet Doğan’ın Direktifleri yaz aylarının başlamasıyla birlikte şehirde çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Andırın Belediyesi, 1.Ödüllü Masa Tenisi Turnuvası için çalışmalarını tamamladı.

Turnuva 3 ülke 26 İl’den gelen 190 sporcunun katılımı ile andırın kapalı spor salonunda saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması ile başladı.

Açılış konuşmalarını Kahramanmaraş masa tenisi il temsilcisi Mustafa palta, 22. dönem Adana millet milletvekili kemal sağ, andırın belediye başkanı Ahmet doğan yaptı.

Masa tenisi turnuvası belediye başkanı Ahmet doğanın açılış vuruşunu yapması ile başladı.

13- 14 Ağustos tarihlerinde 4 kategoride 2 gün devam edecek olan ve profesyonel oyuncuların yer aldığı turnuva güçlü rakip ve zorlu mücadeleler ile izleyen seyircileri bile heyecanlandırıyor.