Artan araç fiyatları vatandaşları olumsuz etkiledi, ikinci el otomobil pazarlarına gelenler elleri boş döndü.
Alıcılar fiyatların yüksek olduğunu söylerken satıcılar ise fiyat araştırması yapanın çok olduğunu fakat alanın olmadığını söylüyor
Artan araç fiyatları vatandaşları olumsuz etkiledi, ikinci el otomobil pazarlarına gelenler elleri boş döndü.
Alıcılar fiyatların yüksek olduğunu söylerken satıcılar ise fiyat araştırması yapanın çok olduğunu fakat alanın olmadığını söylüyor
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