Kahramanmaraş’ta motosiklet tutkunlarını bir araya getiren “2 Teker 5 Vakit” grubu, her cumartesi farklı bir camide düzenlediği sabah namazı programlarını sürdürüyor.

Motorcular bu haftaki buluşmada Müzdelife Camii’nde bir araya geldi. Grup üyeleri, cami cemaatiyle birlikte saf tutarak sabah namazını eda etti.

Gerçekleştirilen programa Kahramanmaraş İl Müftüsü Dr. Hacı Hasan Güller de katılarak “2 Teker 5 Vakit” ekibine destek vermek amacıyla programda yer aldı.

“2 Teker 5 Vakit” ekibi ayrıca camilerde şadırvan ve abdest alanlarının temiz tutulmasına yönelik bir iyilik hareketi başlattı. Belirlenen camilerde temizlik çalışmaları gerçekleştiren ekip, hem cami cemaatinin hem de şehir dışından gelen misafirlerin daha temiz ve düzenli ortamlarda ibadetlerini yerine getirebilmesini amaçlıyor.

2 Teker 5 Vakit Kahramanmaraş Kurucu Başkanı İlhan Dedeoğlu, her hafta farklı camilerde gerçekleştirilen programlarla sabah namazına dikkat çekmeyi, sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi ve camilerde temizlik bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.