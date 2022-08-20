Kırşehir'de kan donduran bir vahşet yaşandı.

Mucur ilçesi Solaklı Mahallesi'nde yaşanan olayda, internet üzerinden tanışan D.A. ile Z.A. ikilisinin iki çocuğu oldu.

İddiaya göre, Z.A. isimli kadın, 20 gün önce doğurduğu bebeği M.A.'yı dövmeye başladı.

Mahalle çığlıklarla inledi

Dehşet dolu anların yaşandığı mahallede çığlık sesleri bir anda yükseldi.

Eve giden komşular ise gördüğü vahşet karşısında şoke oldu.

20 günlük bebeğini canice öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Z.A. isimli sözde anne, bebeğini döverek öldürdü.

Olayın ekiplere ihbarı sonucunda D.A. ile eşi Z.A. gözaltına alındı.

İlçe emniyetinde ifade veren cani anne suçunu itiraf etti.