Tarım Makinaları Ve Teknolojilerinden, Hayvancılık Teknolojileri Ve Süt Endüstrisine Tohumculuktan, Örtü Altı Yetiştiricilik Ve Modern Meyveciliğe, Fide Ve Sera Teknolojilerinden, Sulama Sistemlerine, Gübreden Zirai İlaca, Projelendirme Ve Ambalajlamaya Kadar Geniş Bir Katılımcı Profilini Kapsayan Kahramanmaraş Tarım Gıda Ve Hayvancılık Fuarı Ktf 2022, Sektöre Yeni Bir Soluk Getiriyor.

Birçok Firmanın Yer Alarak Ürünlerini Sergilediği Bu Sene 8.Si Düzenlenen Tarım Gıda Ve Hayvancılık Fuarı Vatandaşlar Tarafından Da Yoğun İlgi Görüyor.

Toplam 1oo’den Fazla Firmanın Ürünlerinin Sergilendiği Fuar, 20 Kasım'a Kadar Ziyaret Edilebilecek.