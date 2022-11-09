Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından ekipman desteği alan genç girişimci, Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde atölye kurdu.
Uluslararası firmalara ürün yollayan şirketlerle diyaloğa geçerek kısa sürede çaydanlık, cezve, tencere gibi mutfak eşyaları üreten, çalışan sayısını 4'ten 24'e yükselten girişimci, işlerini büyüterek daha fazla kişiye iş imkânı sağlamak istiyor.
KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürü Yasin Yüksek de girişimcilere yönelik verilen desteklerin olumlu geri dönüşümlerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.