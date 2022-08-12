Verilerin aylara göre dağılımı;

Ocak ölümlü yaralanmalı 129 kaza, maddi hasarlı 199 kaza.

Şubat Ölümlü yaralanmalı 149 kaza, maddi hasarlı 172 kaza.

Mart Ölümlü yaralanmalı 157 kaza, maddi hasarlı 172 kaza.

Nisan Ölümlü yaralanmalı 191 kaza, maddi hasarlı 138 kaza.

Mayıs Ölümlü yaralanmalı 247 kaza, maddi hasarlı 167 kaza.

Haziran Ölümlü yaralanmalı 247 kaza, maddi hasarlı 182 kaza.

Temmuz Ölümlü yaralanmalı 278 kaza, maddi hasarlı 211 kaza.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan adli trafik uzmanı Adem Demircan, Kahramanmaraş’ın nüfusa oranla meydana gelen kaza sayılarında İstanbul’u geride bıraktığını söyledi.

Konuşmasının devamında Demircan, kaza oranının yüksek olduğu Kahramanmaraş’ta araç sigortasına ilginin nasıl olduğunu anlattı.