Sağkan, baroda düzenlenen törende, meslek kuralları açısından stajyerlik döneminin önemine işaret etti.

TBB olarak son bir yılda altı defa başkanlar toplantısı gerçekleştirdiklerini, zorunlu olmamasına rağmen 6 ayda bir genel kurul düzenlediklerini belirten Sağkan, bu kapsamda tüm delegelerle baro başkanlarının bilgilendirildiğini dile getirdi.

Yönetim olarak önceki dönemlere oranla çok daha şeffaf olduklarını ifade eden Sağkan, Türkiye'nin çok ağır bir yargı krizinin içerisinde olduğunu ve sıkıntının aşılması için her kesimin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti.

Programda, Kahramanmaraş Barosu Başkanı Muhammed Burak Gül de staj süreci hakkında bilgi verdi.