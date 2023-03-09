KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz Düzenlenen Lansmana Katıldı KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz Düzenlenen Lansmana Katıldı

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Kura sonuçlarına göre hak kazanan hacı adayları kesin kayıtlarını e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.