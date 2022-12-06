2023 yılında istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlendi.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de de yayınlandı.

Söz konusu karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 2023’te istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

İstihdam edilecek personeller

AA’nın haberine göre; 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı teda

Bakan Koca'dan personel paylaşımı

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"23 BİN 585

Bu sayı, uzman hekim eksiği yerlere yakında atamayı düşündüğümüz sözleşmeli uzman hekim sayısıdır. Dün gece Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun.

27 BİN

Bu sayı, başta uzman hekim ve hekim eksiği olan yerlere yakında atamayı düşündüğümüz sözleşmeli personel sayısıdır. Dün gece Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun."

3 BİN 224

Bu sayı, pratisyen hekim eksiği yerlere yakında atamayı düşündüğümüz sözleşmeli hekim sayısıdır. Dün gece Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun.

vi merkezlerinde görev yapacak.