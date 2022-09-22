Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında düzenlediği farkındalık ziyaretiyle yürekleri ısıttı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Alzheimer hastaları evlerinde ziyaret edildi. Çağın en yaygın hastalıklarından Alzheimer’a dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve aile bireylerine moral vermek için gerçekleştirilen ziyarette ekipler, hastalarla yakından ilgilenirken, çeşitli hediyelerle de yüzleri güldürdü. “Sevgi Unutulmaz” temasıyla gerçekleştirilen ziyarette aileler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Yaşlılarımızı Hanelerinde Ziyaret Ettik

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 55 milyonun üzerinde Alzheimer hastası bulunuyor. Bu sayının her geçen gün arttığı da belirtilmiştir. 21 Eylül tarihi Dünya Alzheimer Günü olarak kabul ediliyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak biz de bu günde farkındalık yaratmak ve yaşlılarımızın yanında olmak için Alzheimer hastalarımızı hanelerinde ziyaret ettik” dedi.

Hizmetlerimiz Artarak Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini belirten Tuba Gökçen, “Alzheimer gibi hastalıklarda aktif yaşlanma kavramı ön plana çıkıyor. Gençlerimizin sosyal ve kültürel faaliyetleri yaşam tarzı haline getirmesi büyük önem arz ediyor. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri yaşam tarzı haline getiren bireylerin bu gibi hastalıklara yakalanma oranı büyük ölçüde düşmekte veya hastalığın ilerleme süresi uzamaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de gençlerimize yönelik çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Yaşlılarımıza yönelik düzenlediğimiz faaliyetlerle de büyüklerimizin toplumsal hayata katılmalarını ve sosyalleşmelerini sağlamayı hedefliyoruz. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yönelik evde yemek, temizlik, sağlık ve kişisel bakım hizmetlerimiz devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör öncülüğünde hizmetlerimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, Alzheimer hastalığına dikkat çekerek her türlü taleplerinde onların yanlarında olduklarını sözlerine ekledi.