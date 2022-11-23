Dulkadiroğlu Çınarlı Mevkii'nde yapılan etkinliğe İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Kıbrıs Muharip Gazileri Derneği Üyeleri, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, aday öğretmenler ve davetliler katıldı.

Törende konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, içindeki eğitim sevdasını gerçekleştirme sürecinde çeşitli nedenlerden dolayı şehit olan öğretmenlere rahmet dileyerek, “Orman Bölge Müdürlüğümüz ile yaptığımız iş birliği sayesinde onların hatırasını bu şekilde yaşatmak istedik. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarım.” diye konuştu.

Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise, “24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile şehit olan öğretmenlerimizin anısını yaşatmak için fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bölge Müdürlüğü olarak ilimizin ağaçlandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu ağaçlandırma çalışmalarında bizlere en büyük desteği veren İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze ve sevgili öğretmenlerimize teşekkür ederim.” dedi.

Konuşmaların ardından şehit öğretmenler adına fidanlar toprakla buluşturuldu.