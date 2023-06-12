Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşayan ve “Aşık Ecevit” lakabıyla tanınan 48 yaşındaki Ecevit Öküzcü görenleri şaşırtıyor.

Şahıs, 24 yıldır yol kenarında “Aşık Ecevit’in yeri” diye yapılan durakta sevdiği kadını bekliyor.

"Gidenin önünde nasıl duracağım..."

Ufak yaşlarda hastalık geçirdiğini ve gözlerinde sorun olduğunu belirten Ecevit Öküzcü, “Burada bir kızla tanışmıştık. İlk zamanlar aramız iyiydi. Sonra aramız bozuldu. Yaklaşık 1 ay burada konuşmuştuk. İlk zamanlar aramız iyiydi ama sonra onun dengesi bozuldu. Ben ufak yaşlarda bir hastalık geçirdim. Gözlerim iyi görmüyor. Beni doktora getirdiler ama faydası olmadı. Kız İstanbul tarafına gitti. Gidenin önüne nasıl duracağım? Artık sevgi falan istemiyorum ben. Babam yok. 1 tane erkek kardeşim var. Ben sürekli burada duruyorum. Buradan geçenler bana yardım ediyorlar. Bugünlerime hep zahmetle geldim. Hep hastaydım. Kızın canı istemiş gitmiş. Ben daha ne yapayım? Ben en son giderken gördüm, daha da görmedim. Hiçbir şey demedi bana. Bir taksiye bindi ve gitti.” dedi.

Sinop'ta 24 yıldır sevdiği kadını aynı yerde bekliyor

Bir hayırsever konteyner ev verdi

Aşık Ecevit’e hayırsever bir vatandaş tarafından, konteyner ev verildiği belirtildi.