Bu yıl 21. Düzenlenen geleneksel bertiz boyalı güreş festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı

Pandemi sonrasında ara verilen ve tesisin yenilenmesiyle bu yıl yapılması planlanan geleneksel Bertiz Boyalı Güreşleri 25 Eylül’de Dulkadiroğlu belediyesi ev sahipliğinde yapılacak.

Bölgeye tekrar kazandırılan tesiste yapılacak müsabakalar için hazırlıklarını tamamlayan Dulkadiroğlu belediyesi güreş severlerin keyifli bir gün geçirmesini sağlayacak

Ayrıca güreşlerin yanı sıra Bertiz cevizi ve üzümümün tanıtımı yapılarak bölgenin tanıtımına önemli derecede katkı sağlanacak.