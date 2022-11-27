28 takım, 420 sağlık çalışanının katıldığı turnuvada kıyasıya mücadele verildi.

45 gün süren turnuvanın sonunda Tıp Fakültesi Yoğun Bakım takımını yenen Yörük Selim takımını şampiyon oldu.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Sağlık Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci, sağlık çalışanlarının kendi arasında kaynaşması ve moral motivasyon amacıyla bu turnuvanın düzenlendiğini belirtti.

Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç’te “turnuvaya katılan tüm takımımızı tebrik ediyorum” dedi.