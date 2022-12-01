İşitme engelli öğrencilerin işaret dili ile Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program sinevizyon gösterisi ile devam etti.

Daha sonra İl Müftüsü Mustafa Tekin yaptığı açış konuşmasında engellilerin dinimizde çok önemli bir yerinin olduğunu belirtti.

Tekin, “Engelli kardeşlerimiz engelleri bir bir aşarak bizlere ders veriyorlar. Vücudun engeli önemli değildir yeter ki gönüllerde engel olmasın. Rabbim gönüllerdeki engelleri kaldırmayı nasip eylesin” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından engelli öğrencilerce ilahi dinletisi, hadis ve şiir okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Program engelli personel Rıdvan Cinkara’nın yaptığı dua ile sona erdi. Programdan sonra katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

İl Müftülüğü Konferans salonunda gerçekleşen programa İl Müftüsü Mustafa Tekin, İl Müftü Yardımcıları, Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçe Müftüleri, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı.