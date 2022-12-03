Göksun ilçesinin girişinde bulunan elmalı kavşakta başlayıp Göksun Kaymakamlığı’na kadar farkındalık yürüyüşüne Göksun’lu vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Göksun Kaymakamlığı’nın düzenlemiş oldu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Göksun'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar etkinlikte bir konuşma yaptı.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın'da belediye olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Etkinlikler daha sonra Göksun Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde düzenlenen program ile devam etti.