Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ve beraberindeki yetkililerce, fabrikanın gövde bölümünde aracın gövde kısmının robotlar tarafından nasıl üretildiği, "Avrupa`nın en temiz boyahanesi" unvanına sahip boyahanede de "Türkiye`nin otomobili"nin boya aşamaları basın mensuplarına gösterildi.

Montaj bölümünde yapılan çalışmalarla Togg`un son halini almasına tanıklık eden gazeteciler, üretim bandından inme aşamasındaki tamamlanmış araçları da inceleme fırsatı buldu.

Her 3 dakikada 1 araç üretme kapasitesine sahip fabrikada, 2030 sonuna kadar 1 milyon araç üretilmesi hedefleniyor.