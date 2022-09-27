İstanbul Ortaköy’deki ünlü bir eğlence mekanına 8 Eylül gecesi saat 01.30 sıralarında gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı.

Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan erkek, güvenlik görevlilerinden birine kafa attı.

Hem kadını hem de erkeği kapı önünde dövdüler

Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlik görevlileri, ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de 2 erkeği feci şekilde dövdü.

Kavgaya karışmayan diğer güvenlik görevlileri de 3 kişiyi darbeden arkadaşlarına engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

4 kişi yaralandı

Öte yandan darp olayının ardından aynı gece saat 02:50 sıralarında eğlence mekanına motosikletle gelen 4 kişi, güvenlik görevlilerine ateş açtı.

Güvenlikçiler tarafından silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada 4 kişi, hafif şekilde yaralandı.

9 kişi gözaltına alındı

Hem dayak hem de çatışma, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Olay yerine giden ekipler, 2 gruptan toplam 9 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan soruşturmada motosikletle saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ilk olayda dayak yiyen Recep Ç.'nin kardeşi ve arkadaşları olduğu belirlendi.

Silahlı saldırıdaki 5 kişi tutuklandı

Soruşturmanın ardından motosikletle saldırıyı düzenleyen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. Süleyman C. ve karşı gruptan silahı kullandığı tespit edilen Zeki İ. tutuklandı.

Güvenlik görevlilerden Mesut G.'ye ise ev hapsi verildi.

Yaşanan ilk dayak olayı ile ilgili güvenlikçiler tarafından darbedilen Mesut E. ile İnci Cennet E., 8 Eylül gecesi yaşadıklarından dolayı dün emniyete giderek görevlilerden şikayetçi oldu.

Darpçılardan 1’i tutuklandı, 4’üne ev hapsi verildi

Bunun üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, dayak olayında yer aldığı tespit edilen güvenlik görevlisi Ferhat A., E.S. M.G. ve M.B.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilenler şüphelilerden E.S. tutuklanırken, diğer 3 şüpheliye ise ev hapsi cezası verildi.