Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış programında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, belediye başkanları, yazar ve şairler ile yüzlerce edebiyatsever yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Şiir ve Edebiyat Günleri tanıtım filmi de katılımcılara izletildi.

Programda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör sözlerine Sezai Karakoç’un şiiriyle başladı.