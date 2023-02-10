Kahramanmaraş Merkez'de yer alan Gonca Apartmanı enkazından Halil Sami Kulotu (8) ve Yunus Efe Kulotu (3) adlı iki kardeş, Bayrampaşa Belediye Arama Kurtarma ekibi (BAYRAK) tarafından enkaz altıdan çıkartıldı.
Kahramanmaraş Merkez'de yer alan Gonca Apartmanı enkazından Halil Sami Kulotu (8) ve Yunus Efe Kulotu (3) adlı iki kardeş, Bayrampaşa Belediye Arama Kurtarma ekibi (BAYRAK) tarafından enkaz altıdan çıkartıldı.
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