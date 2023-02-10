Kahramanmaraş Merkez'de yer alan Gonca Apartmanı enkazından Halil Sami Kulotu (8) ve Yunus Efe Kulotu (3) adlı iki kardeş, Bayrampaşa Belediye Arama Kurtarma ekibi (BAYRAK) tarafından enkaz altıdan çıkartıldı.