Büyükşehir Belediyesinde Kura Çekimleri Gerçekleştirildi Büyükşehir Belediyesinde Kura Çekimleri Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Merkez'de yer alan Gonca Apartmanı enkazından Halil Sami Kulotu (8) ve Yunus Efe Kulotu (3) adlı iki kardeş, Bayrampaşa Belediye Arama Kurtarma ekibi (BAYRAK) tarafından enkaz altıdan çıkartıldı.