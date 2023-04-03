Mahalledeki tek marketin sahibi olan Bozkurt'a dükkanını açabilmesi için Göksun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından konteyner verildi. Depodaki eşyalarını konteynere taşımaya başlayan Bozkurt, haftalar sonra dükkanını açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bozkurt, marketinde gıdadan temizlik malzemelerine, oyuncaktan süs eşyalarına, hırdavat ürünlerine kadar 16 bin 800 çeşit ürün olduğunu söyledi.

Marketinin, mahallenin en eski marketi olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Elbistan depreminde ev hasar gördü. Çok hasarlı olduğu için eşyaları çıkardık. Bir komşudan rica ettik, eşyaları onun deposuna doldurduk." dedi.

Kendisine iş yeri için konteyner verilmesiyle yeniden çalışmaya başlayacağını dile getiren Bozkurt, "Millete hizmet edelim artık. Devletimizin üzerindeki yükü de biraz azaltmak lazım. Bir yandan ev yapıyor, bir yandan çadır, konteyner veriyor. Üzerindeki yük azalsın diye konteynerde satışa başladım. Yavaş yavaş eşyalarımı taşıyorum. Hiçbir köyde bu kadar çeşitli bir dükkan yoktu ama depremde gitti." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin de yavaş yavaş yeni dükkana alışmaya başladığını belirten Bozkurt, "Kimisi çakmak kimisi çay kimisi kerpeten istiyor. Elimizden geldiği kadar onların ihtiyaçlarını görmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.