Bu kapsamda, 35 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen, 17 Haziran tarihinde temeli atılan ve tamamlanması için 89 günlük süre belirlenen Kanlıdere’nin yeni köprüsü projesinin açılışı yarın gerçekleştirilecek.

Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi gibi hedeflenen sürede tamamlanarak hizmete alınacak projeyle şehir merkezinin trafik yükü büyük ölçüde hafifleyecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 15 Eylül Perşembe günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek açılış törenine tüm Kahramanmaraşlıları davetli olduğu belirtildi.