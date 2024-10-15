İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da pazar günü düzenlenmek istenen yasa dışı mitinge yönelik, 7'si DEM Parti milletvekili olan 13 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, 1 kişinin tutuklandığını ve 4'ü hakkında adli kontrol kararı alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Diyarbakır'da yaşanan kışkırtıcı, terör propagandası yapılmaya çalışılan ve şiddeti öven sahnelere kesinlikle müsamaha göstermeyiz. Bölücü terör dahil ülkemize ve demokrasimize yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye karalıyız." ifadesini kullandı.

Diyarbakır'da yaşa dışı miting çağrısı öncesi aralarında Kahramanmaraş’ında bulunduğu 36 ilde operasyonların düzenlendiğini de bildiren Yerlikaya daha önce taş ve molotof kokteyl atarak illegal sokak olaylarına katılan, üst düzey örgüt mensuplarıyla fotoğrafları tespit edilen bölücü terör örgütü üyesi 269 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.