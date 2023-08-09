Birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanması hedefleniyor. Düzenleme ile ilgili çalışmalar sürüyor. Peki kimler birinci derece memur, memuriyet derecelerinde ne etkili oluyor?

Düzenleme ile birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanması bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanının yaptığı açıklamaya göre, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" dedi.

