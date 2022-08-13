Kahramanmaraş’a gelebileceğini düşünen Yılmaz ailesi 75 yaşındaki Ömer Yılmazı görenleri iletişim numaralarında kendilerine ulaşmalarını istedi.
38 gündür kaybolan Yılmazın Oğlu Tuncay Yılmaz “Kayseri’de yaşıyoruz. Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin Tözgün köyünden babam Hacı Ömer Yılmaz 07.07.2022 tarihinde kaybolmuştur. Akut, afad, Jandarma Timleri arama yaptı fakat bulamadık aramalar sona erdi hala babamı bulamadık. Üzerinde kimliği yoktur. Kahramanmaraş’a gelebileceğinden şüpheleniyoruz ” İfadelerini kullandı.