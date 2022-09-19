Kırşehir’de 4 ay önce evlendiği Mustafa Tanış’tan (30) boşanmak isteyen Hatice Tanış (20), eşi tarafından öldürüldü.
Olay, Kervansaray Mahallesi 2248’inci Sokak’ta dün sabah yaşandı. Eşinin yaşadığı eve gelen Mustafa Tanış, çıkan tartışmanın ardından belindeki silahla Hatice Tanış’ı vurdu.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitirdi
Yapılan ilk kontroller neticesinde, Hatice Tanış’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Hatice Tanış’ın cenazesi, Çiçekdağı ilçesine getirildi.
Mustafa Bey Camisi'nde kılınan cenaze namazına Hatice Tanış'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
1 sene önce babasını kaybetmişti
Geçen yıl geçirdiği hastalık nedeniyle babasını kaybeden Hatice Tanış’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.