Etiketleri katlanınca hepsi bir bir masadan kalktı, son zam dalgasının ardından 4 kişilik bir ailenin kahvaltı masrafı bakın ne kadara çıktı?
4 kişilik bir ailenin kahvaltı masrafı ne kadara çıktı?
Bal, tereyağı, peynir, zeytin, yumurta... bir zamanlar hepsi günün ilk öğününün olmazsa olmazı, baş tacıydı...
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