Depremde Evi Ağır Hasarlı Veya Yıkılmış Olan Çalışanları Ve Değerli Ailelerinin Kullanımlarına Sunulmak Üzere 1. Etap 1.000 Kişi Kapasiteli İskur Kent Kurulumu İçin Çalışmalar Ekiplerin Yoğun Gayretiyle Devam Ediyor.