Depremde Evi Ağır Hasarlı Veya Yıkılmış Olan Çalışanları Ve Değerli Ailelerinin Kullanımlarına Sunulmak Üzere 1. Etap 1.000 Kişi Kapasiteli İskur Kent Kurulumu İçin Çalışmalar Ekiplerin Yoğun Gayretiyle Devam Ediyor.
Depremde Evi Ağır Hasarlı Veya Yıkılmış Olan Çalışanları Ve Değerli Ailelerinin Kullanımlarına Sunulmak Üzere 1. Etap 1.000 Kişi Kapasiteli İskur Kent Kurulumu İçin Çalışmalar Ekiplerin Yoğun Gayretiyle Devam Ediyor.
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