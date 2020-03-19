Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 11.04'te Sivas merkezde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem yerin yaklaşık 20 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 11.04'te Sivas merkezde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem yerin yaklaşık 20 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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