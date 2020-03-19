Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 11.04'te Sivas merkezde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 20 kilometre derinliğinde meydana geldi.