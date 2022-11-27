Düzce'de 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kentte 06.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde gerçekleşen artçı sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Çarşamba günü meydana gelen depremin ardından 300'e yakın artçı sarsıntı kaydedildi.

AFAD uyardı: Artçılar olabilir

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Düzce'de artçı sarsıntıların 1-2 hafta daha devam edebileceğine dikkati çekti.

Tatar, "Bu artçı sarsıntıların belki bir bölümü 4'ün üzerine de çıkabilir. Vatandaşlarımız panik yapmasınlar. Bunlar bu tür depremlerden sonra olağan" uyarısında bulundu.