Elbistan Ticaret Meslek Lisesinin 1979 yılı mezunları geçen yıl başlattıkları ‘dosta vefa’ buluşmasının 2.’sini gerçekleştirdi.

Almanya’da yaşayan Bahattin Saykın tarafından yapılan buluşma Yavuz selim Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açış konuşmasını Bahattin Saykın yaptı.

Ticaret Meslek Lisesinin 1979 mezunları olarak iki yıldır bir araya gelmenin sevincinin yaşadıklarını belirten Saykın, dostluklarının ebediyete kadar daim olması dileğinde bulundu.

O dönemin öğretmen, öğrenci ve ailelerinin konuşmaları duygu dolu anlara sahne oldu.

Bol bol sohbet edilen program yemek ikramı, müzik dinletisi ve çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.