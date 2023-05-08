İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün sizlerin de katılımıyla eğitim ordumuzu daha da güçlendiriyoruz. Ülkemizde 2002 yılında yaklaşık 500 bin öğretmenimiz vardı. Artık bu sayı 1 milyon 200 bine ulaştı. Palavrayla bu iş olmuyor. Ne kadar öğretmen atadanız bunu söyleyin. Biz yaptıklarımızı söylüyoruz. Şu andaki mevcudun yüzde 75’inden fazlasını biz atadık. Bugün atananlarla birlikte yapılan öğretmen ataması 800 bini buluyor. Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz. Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek.

Geride bıraktığımız 3 ayda deprem bölgesi için çok önemli adımlar attık. Enkazları tamamen kaldırdık. 837 bin çadırın yanı sıra 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. 142 bin konutun ve köy evinin inşa sürecini başlatırken 59 binini de temelini attık. 319 bini bir sene içinde olmak üzere 650 bin konutu yapıp teslim edeceğiz.

"Toplam eğitim bütçemizi 651 milyar liraya yükselttik"

Sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdiğimiz terör bataklığını Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde de tamamen kurutacağız.

2002’de ilk göreve geldiğimizde eğitimi önceliklerimizin en başına yerleştireceğiz demiştik. 21 yıllık süre zarfında ekonomik şartlar ne olursa olsun bu sözümüze sadık kaldık. Hazırladığımız bütçelerin tamamında aslan payını hep eğitime ayırdık. Altyapı eksikleri giderilmeden kalitenin yakalanamayacağı gerçeğiyle tarihi nitelikte pek çok adım attık. Toplam eğitim bütçemizi 651 milyar liraya yükselttik. Bakanlığımızın derslik sayısını iki kata yakın artışla 620 bine çıkardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını; ilk öğretimde 28’den 15’e, ortaöğretimde 18’den 13’e indirerek OECD ortalamasını yakaladık. Göreve geldiğimizde 100 lise çağı öğrencisinin 44’ü okula gidebiliyorken bugün 99’u okula gidiyor. Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 11’ken yüzde 90’a yükselttik.

Orta öğretimde 100 kız evladımızın 39’u okula erişiyordu bugün 95’i okula erişiyor. Atıl kalan köy okullarımızı tekrar milletimizin hizmetine sunuyoruz. Sadece bir yıl içinde 2 bin 670 köy yaşam merkezi açarak bu alanda çok önemli bir dönüşümü başlattık. Bu yıl 10 hanenin üzerindeki tüm köylerimizin okullarını yaşam merkezi olarak hizmete açmayı planlıyoruz. Her öğrencimizin kitaplarını ücretsiz veriyor, 5 milyon evladımıza günlük yemek sağlıyoruz.

"Öğretmenlerimize ilave mali ve ekonomik haklar tanıdık"

Tam 60 yıldır gündeme getirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hayata geçirerek öğretmenlerimize ilave mali ve ekonomik haklar tanıdık. Buradan bir kez daha eğitimcilerimizin haklarını savunmak yerine ideolojik taassupların peşinde koşanlara prim vermeyen başöğretmen ve uzman öğretmenlerimizi, tüm eğitim neferlerimizi tebrik ediyorum.

Bundan sonra da tüm kamu görevlilerimizle birlikte öğretmenlerimizin de refahını yükseltmeye devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yapacak, Türkiye Yüzyılı’nı da eğitim yüzyılı haline dönüştüreceğiz. Bu duygularla atamasını yaptığımız öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyor, görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum."